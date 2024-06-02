Збройні сили України продовжують стримувати ворога на фронті, завдаючи йому значних втрат. Минулої доби українські захисники знешкодили ще 1080 загарбників, повідомляє Генштаб,
Загалом же, втрати Росії у живій силі становлять вже 509 860 військових. Крім того, російські окупанти продовжують активно втрачати військову техніку та озброєння на полі бою, зокрема:
- танків ‒ 7765 (+25);
- бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33);
- артилерійських систем – 13233 (+49);
- РСЗВ – 1089 (+1);
- засоби ППО ‒ 821 (+6);
- літаків – 357 (+0);
- гелікоптерів – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82);
- крилаті ракети ‒ 2268 (+38);
- кораблі /катери ‒ 27 (+0);
- підводні човни - 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86);
- спеціальна техніка ‒ 2195 (+14).
Попри це, окупаційна армія продовжує наступати.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, у травні 2024 року українські захисники встановили новий рекорд. Українські військові знищили рекордну кількість російської артилерії за весь час повномасштабної війни. На металобрухт перетворено 1160 ворожих артсистем.
За даними DeepState, є просування супротивника в місті Часів Яр. Ворог просунувся біля Соколу, Семенівки, Нестерянки. Біля Невського тривають бої.
В американському Інституті вивчення війни (ISW) наприкінці травня попередили, що росіяни, ймовірно, хочуть розпочати другу фазу наступу на Харківщині.