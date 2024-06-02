Ворог втратив 33 ББМ, 49 артсистем та 25 танків.

Збройні сили України продовжують стримувати ворога на фронті, завдаючи йому значних втрат. Минулої доби українські захисники знешкодили ще 1080 загарбників, повідомляє Генштаб,

Загалом же, втрати Росії у живій силі становлять вже 509 860 військових. Крім того, російські окупанти продовжують активно втрачати військову техніку та озброєння на полі бою, зокрема:

танків ‒ 7765 (+25);

бойових броньованих машин ‒ 14980 (+33);

артилерійських систем – 13233 (+49);

РСЗВ – 1089 (+1);

засоби ППО ‒ 821 (+6);

літаків – 357 (+0);

гелікоптерів – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10699 (+82);

крилаті ракети ‒ 2268 (+38);

кораблі /катери ‒ 27 (+0);

підводні човни - 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 18092 (+86);

спеціальна техніка ‒ 2195 (+14).

Попри це, окупаційна армія продовжує наступати.

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Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні 2024 року українські захисники встановили новий рекорд. Українські військові знищили рекордну кількість російської артилерії за весь час повномасштабної війни. На металобрухт перетворено 1160 ворожих артсистем.

За даними DeepState, є просування супротивника в місті Часів Яр. Ворог просунувся біля Соколу, Семенівки, Нестерянки. Біля Невського тривають бої.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) наприкінці травня попередили, що росіяни, ймовірно, хочуть розпочати другу фазу наступу на Харківщині.

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