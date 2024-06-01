Українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат російським окупаційним війська. У травні 2024 року українські захисники встановили новий рекорд.

Про це повідомило в соцмережі Х Міністерство оборони України. Зазначається, що українські військові знищили рекордну кількість російської артилерії за весь час повномасштабної війни. На металобрухт перетворено 1160 ворожих артсистем.

"Черговий рекорд. 1160 російських артилерійських систем було знищено у травні. Це найбільша кількість втрат артилерії за два роки війни. А українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт", – йдеться у повідомленні.

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Міноборони також поділилося інфорграфікою з кількістю знищених артсистем ворога за останні місяці:

Втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабної війни проти України російська окупаційна армія втратила вже 508780 солдат. 1130 загарбників було знищено минулої доби.

Крім того, ворог зазнає чималих втрат у технці. До прикладу, знищено 7740 російських танків, 14947 броньованих машин, а також 13184 одиниці артилерії.

Також російська авіація "скоротилася" на 357 літаків та 326 гелікоптерів. Ворожі втрати в БПЛА становлять 10617 одиниць. І на цьому перелік не завершується – знищено ще тисячі одиниць російської техніки.

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