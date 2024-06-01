Є просування супротивників біля Нестерянки, Соколу та Семенівки, поділилися аналітики.

Російські окупанти просунулися біля низки населених пунктів в Україні.

Також зафіксовано просування супротивника в місті Часів Яр (Донецька область), повідомили аналітики DeepState у своєму каналі в Telegram. "Ворог просунувся біля Соколу, Семенівки, Нестерянки...", - зазначається у повідомленні.

За відомостями аналітиків, біля Невського тривають бої.

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Росіяни вже тривалий час намагаються рухатися вперед, у тому числі на Донбасі й на частині території Харківської області та отримують гідну відсіч від Сил оборони України. Супротивники зазнають значних втрат у техніці та живій силі. Загальні втрати ворога на 1 червня 2024 року становлять приблизно 508 780 загарбників.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) наприкінці травня попередили, що росіяни, ймовірно, хочуть розпочати другу фазу наступу на Харківщині.

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