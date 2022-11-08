У командуванні додали, що ворог вдається до безглуздих хитрощів, щоб вижити.

Збройні сили України у Херсонській області підбили російський танк, на який окупанти причепили для захисту викрадені каналізаційні люки.

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ опублікувало відео зі знищенням військової техніки та самих загарбників у Facebook.

"Ворог для того, щоб вижити, вдається до різноманітних, іноді безглуздих хитрощів. Так, на одному з підбитих танків виявили "додаткову броню", а саме - вкрадені каналізаційні люки, які мали служити екіпажу захистом від ураження", – додали у командуванні ДШВ.

Відео дня

Військові додали, що це не допомогло загарбникам врятуватися.

Війна в Україні: останні новини

Станом на 8 листопада за даними Генштабу ЗСУ українські захисники знищили 2786 російських танків та 5654 броньовані машини.

Українські десантники з Миколаївської бригади показали, як знищують російські танки за допомогою протитанкових ракетних комплексів "Стугна" та безпілотників.

Військовий експерт Роман Світан днями заявив, що українські війська знищують у 2-3 рази більше військової техніки Росії, ніж окупанти на заводах встигають відновлювати. Такими темпами за півроку в них зовсім не залишиться техніки.

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