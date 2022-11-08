Усього з початку повномасштабного вторгнення на рахунку підрозділу більш як 30 знищених танків і бойових броньованих машин російських окупантів.

Українські десантники з Миколаївської бригади показали, як знищують російські танки за допомогою протитанкових ракетних комплексів "Стугна" та безпілотників.

Як розповіли у протитанковому підрозділі 79 окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва ДШВ ЗС України, воїни продовжують знищувати російську техніку в районі виконання завдань на Донбасі.

Так, днями протитанкісти влучним пострілом протитанкової керованої ракети спалили танк російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення на рахунку підрозділу більш як 30 знищених танків і бойових броньованих машин російських окупантів.

Відео дня

"Основним секретом успіху цього вдалого бою була навченість нашої бойової обслуги ПТРК "Стугна" та чітка координація їх дій з аеророзвідкою, завдяки даним якої, ми знали про усі напрямки переміщення бронетехніки противника", - розповів командир протитанкового підрозділу.

Війна в Україні: що варто знати

Станом на 8 листопада за даними Генштабу ЗСУ українські захисники знищили 2786 російських танків та 5654 броньовані машини.

Раніше фонд телеведучого та волонтера Сергія Притули показав роботу "народних Байрактарів", на які збирали гроші всією країною.

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