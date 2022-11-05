За його словами, росіяни піднімають зі зберігання стару військову техніку, намагаються збільшити кількість її броні і одразу відправляють на лінію фронту.

Українські війська знищують у 2-3 рази більше військової техніки Росії, чим окупанти на заводах встигають відновлювати.

Військовий експерт Роман Світан в ефірі проекту Freeдом заявив, що у РФ зараз постійно йде негативне сальдо за кількістю техніки.

За його словами, росіяни піднімають зі зберігання стару військову техніку, намагаються збільшити кількість її броні і одразу відправляють на лінію фронту.

"Після введення санкцій у РФ швидкість відтворення і виробництва нової техніки зменшилася удвічі, хоча вони і збільшили кількість змін до трьох на добу. Зараз вони заточені під підйом старої техніки, яка є на зберіганні", - розповів Світан.

Він зазначив, що у зв'язку з цією ситуацією Росія також почала знімати зі зберігання важку техніку в Білорусі.

"Білоруси практично всю свою техніку вже передали росіянам. Вона відмінно горить на рубежах нашої батьківщини. Тому в найближчі півроку росіяни точно зіткнуться з повною відсутністю важкої техніки як такої", - наголосив експерт.

На думку Світана, Росія звернеться до своїх нечисленних союзників, щоб отримати нову військову техніку.

"У найближчі місяці ми почуємо такі прохання росіян, через те, що наші війська, артилерія і РСЗВ знищує цю техніку на полях", - підсумував він.

Втрати російської техніки

Росія з початку війни в Україні втратила велику кількість техніки. Левова частка була знищена, проте ще частина - була захоплена як трофей.

Так стрімкий прорив України в Харківської області привів до того, що в руки українських воїнів потрапили сотні одиниць російської бронетехніки, оскільки російська армія, залишивши своє важке озброєння і склади з припасами, безладно відступила.

На початку жовтня в Міноборони Британії повідомили, що більше половини українського танкового парку зараз складається із захоплених у російських військових машин.

1 листопада Білорусь знову відправила РФ расконсервированную військову техніку.

Станом на 5 листопада, окупанти втратили у війні з Україною 2758 танків і 5601 бойову броньовану машину.

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