Вороже угруповання діяло під прикриттям й скористалося цивільним моторним човном.

Українські військові знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася висадитися на острів у дельті Дніпра.

Як зазначило у своєму сьогоднішньому зведенні оперативне командування "Південь", ДРГ намагалася висадитися на острів на цивільному моторному човні.

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 70 вогневих завдань. При черговій спробі ворожої ДРГ висадитися на один з островів в дельті Дніпра знищено переобладнаний цивільний моторний човен разом з особовим складом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами бойової роботи ворожі позиції втратили 10 військовослужбовців, 2 безпілотних розвідники типу "Орлан-10", станції радіоелектронної боротьби, протитанковий ракетний комплекс, великокаліберну артилерійську гармату-гаубицю.

Активізація ворожих ДРГ у водах Дніпра

Зазначимо, що росіяни продовжують намагатися прорватися в тил української армії, використовуючи для цього диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Раніше експерти говорили, що найчастіше такі угруповання будуть з'являтися в прикордонних областях України.

Буквально 23 грудня 2022 року у Сумській області була зупинена російська ДРГ, яка намагалася прорватися через кордон.

Однак 1 лютого 2023 року в Генштабі констатували активізацію російських ДРГ у гирлі Дніпра на Херсонщині. Тоді ЗСУ знищили п'ять легкомоторних човнів з ДРГ в районі островів в гирлі річки Дніпро.

Також 8 лютого захисники України на півдні знищили сім плавзасобів росіян.

За даними голови Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, такими діями росіяни намагаються виснажити сили української оборони.