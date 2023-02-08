Зазначається, що захисники України також пошкодили "Гради", якими окупанти обстрілювали Херсон.

Захисники України на півдні знищили сім плавзасобів росіян. Їх готували для диверсійно-розвідувальних груп.

"Наша контрбатарейна боротьба досить потужна. Нам вдалося знищити ті малі плавзасоби, які ворог підготував ДРГ. Їх було сім штук", - розповіла начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

При цьому вона зазначила, що українські бійці пошкодили "Гради", якими окупанти обстрілюють Херсон з Олешок.

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Крім того, Гуменюк констатувала, що росіянам стало складніше вести повітряну розвідку, а через погану погоду в Чорному морі вони скоротили кількість кораблів на чергуванні.

Ситуація на фронті станом на 8 лютого - що відомо

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з прршедшее добу, 7 лютого, захисники України ліквідували 910 російських окупантів. Таким чином, число росіян, які ніколи не повернуться додому, з 24 лютого 2022 року склало приблизно 134100 осіб.

Крім того, бійці ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ відправили 18 кораблів і катерів, у тому числі відомий крейсер "Москва".

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