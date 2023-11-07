Зокрема, ворог атакував на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському напрямках.

Протягом доби російські окупанти атакували відразу на декількох напрямках фронту.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень, зокрема, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки, Берестового Харківської області, де наші воїни відбили 5 атак.

На Бахмутському напрямку, як зазначається, ворог вів безуспішні штурмові дії біля Богданівки, Андріївки та Кліщіївки. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Маркове, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Нью-Йорк.

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"На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Степове, Авдіївка, Тоненьке та Первомайське Донецької області. Противник завдав понад 10 авіаційних ударів в районі населеного пункту Авдіївка. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Очеретине, Бердичі, Ласточкине, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське. На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки, де Сили оборони відбили 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що на Шахтарському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Старомайорського, успіху не мав. Завдав авіаційного удару поблизу Рівнополя. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне. На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

"На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тягинка. Також ворожих артилерійських обстрілів зазнали Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, вчора російські війська зосередились на штурмах по трьох напрямках – більше 60 з загалом 78 боєзіткнень з ворогом протягом доби відбулись на Авдіївському, Мар’їнському та Куп’янському напрямках.

Збройні сили України продовжують утримувати свої позиції в одній частині Кринок (30 км на схід від Херсона), попри спроби окупаційних військ Росії відтіснити їх зі східного берега річки Дніпро.

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