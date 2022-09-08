На Краматорському напрямку ЗСУ покращили своє тактичне положення.

Українські захисники просунулись на Слов'янському і Краматорському напрямках на Донеччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов повідомив під час онлайн-брифінгу.

"На Краматорському напрямку підрозділи Збройних сил України покращили своє тактичне положення. Просунулись у глибину до 2 км", - заявив Громов. Відео дня

Він додав, що в ході ведення наступальних дій на Слов'янському напрямку підрозділи 103-ї окремої бригади територіальної оборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії України просунулись в глибину до 3 км та звільнили населений пункт Озерне.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили спроби захопити Донбас. Протягом минулої доби ворог щільним вогнем атакував прифронтові села в Донецькій області та у Харківській області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по Україні з повітряного простору та території республіки Білорусь.

Тим часом аналітики з Інституту вивчення війни констатують успіх наступальних дій ЗСУ під Харковом. За їхніми даними, захисники просунулися не менш як на 20 км в бік Куп’янська.

В Херсонській області, кажуть у британській розвідці, ЗСУ уповільнюють здатність росіян розгортати операційні резерви і поповнювати запаси на півдні. Міноборони РФ підтверджує певний успіх українських сил на цьому напрямку.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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