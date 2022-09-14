Загарбники зірвали українські прапори та вимкнули інтернет у місті.

Російські окупанти повернулися до Кремінної Луганської області, позривали українські прапори та створюють видимість своєї масової присутності в місті.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, загарбники вимкнули інтернет на всіх окупованих територіях, аби люди не змогли передавати інформацію українським силам.

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"Фактору неочікуваності на Луганщині не буде - треба запастися терпінням. Завтра ми в Луганську, на жаль, не будемо…але скоро", - зауважив він.

Водночас Гайдай оголосив, що на Луганщині вже створено обласний штаб з деокупації територій.

"Готуємо структури до повернення додому (правоохоронні органи, ДСНС, пошта, медицина, ЦНАП та інші), аби оперативно відновлювати життєдіяльність у громадах. Вакууму в адмінпитаннях не буде. Перш за все, також буде відновлено мобільний зв‘язок та інтернет, та іншу критичну інфрастуктуру, виходячи зі ступеню пошкодження. Чекаємо тільки "команду" військових", - зазначив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Гайдай заявив, що окупанти масово тікають з Луганщини на тлі контрнаступу ЗСУ з боку Харківської області. За його словами, у Сватовому серед окупантів та колаборантів паніка. Зрадники та великі ешелони техніки залишили місто. Крім того, він заявив, що українські воїни вже на підступах до Кремінної та на окраїнах Лисичанська.

Вчора Гайдай повідомив, що російські війська вийшли з Кремінної разом з колаборантами, але ЗСУ там іще немає.

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