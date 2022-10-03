Вплив Лимана, ймовірно, більший, оскільки росіяни зараз бояться бути мобілізованими.

Поразка Росії біля Лимана спричинила навіть більше плутанини та негативу в російському інформаційному просторі, ніж відхід росіян з Києва, острова Зміїний чи навіть Харкова.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Оголошення Кремлем часткової мобілізації зруйнувало спроби Кремля зобразити війну як обмежену та загалом успішну, зробило наслідки поразки на Харківщині, а потім Донеччині, відкритими для широкої російської громадськості.

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"Вплив Лимана, ймовірно, більший, оскільки росіяни зараз бояться бути мобілізованими для вирішення проблем на полі бою. Незалежна російська соціологічна організація "Левада-Центр" виявила, що більше половини респондентів бояться, що війна в Україні може призвести до загальної мобілізації. Більшість респондентів не висловлювали таких побоювань у лютому 2022 року. Росіяни також, ймовірно, бачать, що Кремль проводить нинішню часткову мобілізацію – яка мала бути обмеженим призовом кваліфікованих резервістів – у незаконний та оманливий спосіб, що наражає на ризик мобілізацію більшої кількості людей для зміцнення лінії фронту, що руйнується", – пояснюють експерти.

Американські аналітики вважають, що нині російський інформаційний простір суттєво відхилився від наративів Кремля та Міністерства оборони Росії про те, що ситуація загалом під контролем.

Критика військового командування почала потрапляти в ефірі федеральних каналів.

"Путін покладається на контроль над інформаційним простором у Росії, щоб захистити свій режим, набагато більше, ніж на вид масового апарату гноблення, який використовував Радянський Союз, що робить безлад у інформаційному просторі потенційно ще більш небезпечним для Путіна, ніж це було для Рад. ... Донедавна Путін навіть не запроваджував надзвичайної цензури, яка була характерною для радянської держави. …. Натомість російський інформаційний простір покладався на журналістів і гостей телевізійних ток-шоу для застосування примусової самоцензури, особливо після ухвалення Кремлем закону, який загрожує росіянам до 15 років ув’язнення за "дискредитацію армії". Таким чином, критика на російських федеральних телеканалах військових невдач і невдач часткової мобілізації, особливо після поразки під Лиманом, є сміливою і дуже незвичайною для пропагандистських шоу Кремля. Це вперше принесло тон і контент деяких мілблогерів, які критикують дії Росії у війні, в домівки пересічних росіян через офіційні канали Кремля", – пишуть ISW.

Окупація та звільнення Лимана в Донецькій області

Російські загарбники змогли отримати контроль над Лиманом на Донеччині в травні. Вони втратили його на початку жовтня, що спричинило істерику серед російських блогерів та навіть близького оточення російського диктатора Володимира Путіна.

Окупанти контролювали місто з 30 травня, повернувши його радянську назву "Красний Лиман". Вже 1 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що український прапор уже майоріє в Лимані. Він також анонсував звільнення інших населених пунктів на Донбасі протягом наступного тижня. 2 жовтня стало відомо, що Лиман був повністю зачищений від російських військ.

В Пентагоні заявили, що США вважають звільнення Лимана, який відкриває ЗСУ дорогу на Сєвєродонецьк і Кремінну, значущою подією.

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