15 людей, які вижили, вони вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.

У місті Кремінна на Луганщині окупанти 11 березня розстріляли з танка будинок для людей похилого віку, в наслідок чого загинули 56 людей.

Про це у Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти. Ті, хто доживали свій вік у будинку – 56 людей – загинули на місці. Тих, хто вижив, а це 15 людей, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату", - розповів він.

За інформацією голови ОВА, дістатися до місця трагедії досі неможливо.

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