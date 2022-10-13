Генеральний секретар Альянсу закликає союзників посилювати зусилля з надання Україні систем протиповітряної оброни.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що Іспанія передасть Україні чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на прес-конференції у Брюсселі після завершення дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Столтенберг розповів, що вчора вечері міністр оборони України Олексій Резніков ознайомив з актуальною інформацією про ситуацію на полі бою.

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"Україна добивається хорошого успіху, відштовхуючи назад загарбницькі російські сили на сході та півдні. Союзники НАТО постачають сучасні системи, у тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони і броньовані транспортні засоби", - заявив Столтенберг.

"І я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії, що вони передадуть чотири пускові установки HAWK для зміцнення протиповітряної оборони України. Це доповнює те, що інші союзники доставили впродовж останніх декількох днів. Я дякую усім союзникам за значні внески. Я наполегливо закликаю їх продовжувати це посилювати", - наголосив Столтенберг.

Рамштайн 12 жовтня у Брюсселі: результати зустрічі

12 жовтня у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-6").

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін заявив, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони так швидко, як тільки фізично їх вдасться доставити. Він наголосив, що є воля зробити усе можливе для посилення протиповітряної оборони України.

Своєю чергою, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі розповів про плани створення комплексної (інтегрованої) системи протиракетної оборони для України. Ця система буде сконструйована так, щоб забезпечувати захист для пріоритетних об'єктів в Україні.

Велика Британія передасть Україні ракети середньої дальності "повітря-повітря", відомі як AMRAAM. Ці ракети будуть поставлені для системи протиповітряної оборони NASAMS, яку Україні пообіцяли передати Сполучені Штати.

Нідерланди передадуть Україні ракети для посилення протиповітряної оборони на загальну суму у 15 млн євро.

Також в Україну прибула перша німецька система протиповітряної оборони IRIS-T середнього радіусу дії, але у майбутньому очікуються ще поставки.