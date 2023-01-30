Україна має зробити час своєю зброєю, додав він.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія сподівається затягнути війну.

Про це він сказав у своєму відеозверненні. "Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшити події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України", - наголосив Зеленський.

Він додав, що цього тижня Україна має вагомі оборонні результати у стосунках зі Сполученими Штатами Америки, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами.

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"Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони", - підкреслив президент.

Допомога Україні від партнерів

Як повідомляв УНІАН, Великобританія відправить Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і 30 самохідних артилерійських установок AS90.

Від Сполучених Штатів Америки Україна отримає бронемашини Bradley, самохідні гаубиці, бронетехніку, ракети "земля-повітря", протитранспортні міни та боєприпаси.

Також очікуються танки Leopard від Німеччини, Польщі, Іспанії та Канади. Ряд країн ще розглядають питання передачі танків України.

Україна неодноразово закликала союзників передати армії винищувачі F-16. Нещодавно голова МЗС Дмитро Кулеба натякнув, що європейські партнери почали працювати над цим питанням.

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