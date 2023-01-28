Президент РФ готує наступ, так він спробує перехопити ініціативу.

Президент РФ Путін готовий затягнути повномасштабну війну проти України ще на шість місяців. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували інформацію від видання Bloomberg і розповіли, які цілі ставить кривавий диктатор.

За даними інсайдерів з Кремля, на яких посилається видання, Путін готує новий наступ, намагаючись перехопити ініціативу, адже він незадоволений успіхами ЗСУ і провалом російських військових. Диктатор побоюється, що в лютому або березні захисники України почнуть атакувати з більшою силою. Президент РФ вирішив робити ставку на те, що якщо він затягне час, то це дозволить йому здобути перемогу на війні.

"Цей звіт узгоджується з поточною оцінкою і прогнозом ISW, що Кремль, ймовірно, готується до проведення рішучих стратегічних дій — швидше за все, в Луганській області — в наступні шість місяців з метою повернути собі ініціативу і покласти край поточній низці оперативних успіхів України. ISW раніше оцінював, що вирішальною стратегічною дією в Луганській області може бути або великий наступ, або оборонна операція Росії з розгрому і розвитку контрнаступу України", - відзначили аналітики.

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Експерти вважають, що спроби рашистів прорватися в Запорізькій області можуть бути спрямовані на те, щоб українська армія розосередилася. Тоді окупанти можуть отримати умови для наступу в Луганській області, куди РФ перекидає частини 2-ї мотострілецької дивізії з Білорусі.

"Ця недавня подія передбачає, що запланований російський наступ, згаданий в Bloomberg, швидше за все, націлений на Луганську область, хоча це також може статися в Вугледарському районі на заході Донецька. Цей новий наступ навряд чи буде націлений на північну Україну з Білорусі. Як і раніше немає ніяких ознак того, що російські війська формують ударні групи в Білорусі", - відзначили в ISW.

За словами експертів, окупанти продовжують використовувати інфраструктуру і території Білорусі для тренувальних ротацій. Крім цього, російські пропагандисти все частіше говорять, що наступу на Київ не буде. Замість цього вони поширюють інформацію про те, що російські військові почнуть наступ на сході України або можуть спробувати досягти успіхів у Харківській області.

Наступ РФ - що відомо про плани Путіна

Як повідомляло видання Bloomberg, Путін планує новий наступ на Україну навесні, попри втрати. При цьому він готує Росію до конфлікту з США і їх союзниками, який, як він розраховує, триватиме довгі роки. На тлі цього українців попередили, що РФ готує масштабну ІПСО. Дискредитація стосуватиметься начальника Генштабу ЗСУ, голови СБУ, Міністра оборони, керівника ОП та в.о. голови Нацполіції.

Секретар РНБО Данілов також повідомив, що РФ готується до 24 лютого. Вони хочуть активізувати наступ, бо мріють отримати до річниці початку повномасштабної війни хоча б якісь здобутки.

Назвати точну дату завершення війни неможливо, але найближчий місяць-півтора буде складним, також повідомляв Данілов. Цього року нас чекає дуже багато роботи, але перемога буде за нами, зазначив він.

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