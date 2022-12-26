Армія РФ намагається вичавити хоча б якесь просування на Донбасі, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі наразі потребує максимум сил і концентрації, є важкою та болісною.

Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні наприкінці 306-го дня війни. "Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування", - зазначив президент.

Він висловив слова вдячності всім українським захисникам, які стоять там на позиціях. "Стоять міцно. І які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, але й вибивати окупантів, "мінусувати" їх", - зазначив Зеленський.

Відео дня

Глава держави відзначив сьогодні 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду – за взяття в полон окупантів на Донеччині.

"Це дуже важливо. Це дасть нам змогу звільнити більше українців", - підкреслив президент.

Також Зеленський відзначив 80-ту й 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку.

Бої у Донецькій області

Як відомо, російські війська вже довго намагаються окупувати Бахмут. Українські захисники тримають оборону міста та відбивають ворожі атаки.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ полковника Сергія Череватого, загарбники зазнають на Бахмутському напрямку великих втрат серед живої сили та техніки.

Раніше повідомлялося, що у Соледарі через погрози звів рахунки із життям російський полковник.

За даними очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, частково стратегію РФ на Донбасі диктує приватна військова компанія "Вагнер".

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