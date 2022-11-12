У виноградниках, тікаючи, окупанти покидали справну техніку, повні бензовози.

Збройні сили України на Херсонщині у районі Каховської ГЕС отримали "ленд-ліз" від окупантів.

"Щедрий "ленд-ліз" від росіян у районі Каховської ГЕС. У виноградниках покидали шалені колони справної техніки, повні бензовози", - повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань у Facebook.

Також розповів, що в Бериславському районі в селі Веселе окупанти покидали "по виноградниках, кажуть, шалені колони техніки - не підбитої, а справної техніки". "Є величезна кількість бензовозів навіть повних пальним", - зазначає він. За його словами, місцеві люди розповідають, що в деяких населених пунктах окупанти навіть кидали свої продуктові набори, розуміючи, що не зможуть їх забрати.

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Звільнення Херсонщини: головні новини

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині.

10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

За даними Генштабу ЗСУ, 10 листопада українські захисники звільнили ще 12 населених пунктів на Херсонському напрямку. 11 листопада у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

Вчора, 11 листопада, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі інформаційного телемарафону сказав, що відхід окупантів на Херсонщині відбувся під натиском ЗСУ.

Він наголосив, що ніякого "акту доброї волі" з боку окупантів немає, а відбувся відступ ворогів під тиском ЗСУ, бо інакше вони були б фізично знищені.

Президент Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки цього дня Україна повертає Херсон. За словами президента, "залишається ще зовсім трохи" і ЗСУ увійдуть в місто.

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