Окупанти вдарили по Херсонській ОВА \ Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомили у Офісі президента. 

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 14 грудня, у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загорілося складське приміщення.

Фото Удар по Херсонській ОВА 14 грудня 2022
Фото Удар по Херсонській ОВА 14 грудня 2022
Фото Удар по Херсонській ОВА 14 грудня 2022
Фото Удар по Херсонській ОВА 14 грудня 2022
Фото Удар по Херсонській ОВА 14 грудня 2022
Фото Удар по Херсонській ОВА 14 грудня 2022

Звільнення Херсона від російських окупантів

Українські військові 11 листопада 2022 року зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон.

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