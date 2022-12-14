Російські окупанти обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації.
Про це повідомили у Офісі президента.
"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 14 грудня, у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загорілося складське приміщення.
Звільнення Херсона від російських окупантів
Українські військові 11 листопада 2022 року зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.
13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.
Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон.