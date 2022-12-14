За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджені два поверхи будівлі.

Російські окупанти обстріляли будівлю Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомили у Офісі президента.

"Близько 11:00 рашисти з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи", - йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 14 грудня, у Херсоні внаслідок ворожого обстрілу загорілося складське приміщення.

Звільнення Херсона від російських окупантів

Українські військові 11 листопада 2022 року зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

13 листопада в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що з початку минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Сьогодні, 14 листопада, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Херсон.

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