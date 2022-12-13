Вчора від обстрілів у Херсоні загинули три цивільні особи.

У Херсоні від обстрілів окупантів найбільше страждає Корабельний район міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомив начальник прес-служби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук.

Він зазначив, що ситуація в Херсоні складна, бо місто фактично є лінією фронту. Зокрема, до ворога в деяких місцях всього 500 метрів – це відстань між правим та лівим берегом Дніпра.

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"В першу чергу страждає так званий "Острів" – це відокремлена частина Корабельного району міста, яка насправді є островом – вона з’єднана з іншою частиною Херсона двома мостами. Туди їм (російським військовим – УНІАН) легше дістати артилерією, іншими засобами ураження", - сказав Плетенчук.

За його словами, вчора від обстрілів у Херсоні загинули три цивільні особи.

"Тобто російські окупанти можуть діставати навіть звичайною стрілецькою зброєю. Вони застосовують всі наявні у них види озброєння. Зазвичай це "Гради", ствольна артилерія та навіть міномети 120 мм", - розповів прес-секретар.

В той же час він додав, що місто більш менш живе у своєму ритмі. У Херсоні залишилося приблизно 70 тис. жителів. Це люди, які не можуть виїхати з певних причин. Здебільшого це люди пенсійного чи передпенсійного віку. Як пояснив Плетенчук, це випливає зі статистики загиблих від обстрілів.

Ситуація у Херсоні: деталі

11 листопада ЗСУ зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України. У звільнених населених пунктах області одразу розпочалися стабілізаційні заходи.

На Херсонщині затримано трьох колаборантів, які погрожували розстрілом за відмову голосувати на псевдореферендумі.

12 грудня у Херсонській області через обстріли окупантів 3 людей загинули, 15 поранено.

На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів.