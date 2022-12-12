Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив фото командного пункту російських окупантів, який виявили на деокупованій Херсонщині.
У своєму Telegram Нєбитов написав, що вибухотехніки Київщини продовжують розмінування у Херсонській області. Спільно з правоохоронцями з інших областей вони оглядають місця дислокації рашистів.
"На цих кадрах - командний пункт армії Росії та "паспортний стіл" РФ. В камерах схову - склад боєприпасів, ручні димові гранати, міни, саморобні вибухові пристрої, електродетонатори", - розповів очільник поліції Київщини.
Звільнення Херсона: що відомо
11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України. У звільнених населених пунктах одразу розпочалися стабілізаційні заходи, працюють сапери.
21 листопада у Офісі генпрокурора повідомили, що у Херсоні правоохоронці виявили ще чотири приміщення, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.
Наразі на тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти посилили фільтраційні заходи. Загарбники перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.
Після звільнення територій, Збройні сили України на Херсонщині у районі Каховської ГЕС отримали "ленд-ліз" від окупантів. виноградниках, тікаючи, окупанти покидали справну техніку, повні бензовози.