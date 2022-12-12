В камерах схову правоохоронці виявили склад ворожих боєприпасів, ручні димові гранати, міни, саморобні вибухові пристрої, електродетонатори та ін.

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов оприлюднив фото командного пункту російських окупантів, який виявили на деокупованій Херсонщині.

Відео дня

У своєму Telegram Нєбитов написав, що вибухотехніки Київщини продовжують розмінування у Херсонській області. Спільно з правоохоронцями з інших областей вони оглядають місця дислокації рашистів.

"На цих кадрах - командний пункт армії Росії та "паспортний стіл" РФ. В камерах схову - склад боєприпасів, ручні димові гранати, міни, саморобні вибухові пристрої, електродетонатори", - розповів очільник поліції Київщини.

Звільнення Херсона: що відомо

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни РФ проти України. У звільнених населених пунктах одразу розпочалися стабілізаційні заходи, працюють сапери.

21 листопада у Офісі генпрокурора повідомили, що у Херсоні правоохоронці виявили ще чотири приміщення, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

Наразі на тимчасово захопленій території Херсонської області російські окупанти посилили фільтраційні заходи. Загарбники перевіряють транспорт, документи і телефони у всіх громадян на в'їзді в Генічеськ.

Після звільнення територій, Збройні сили України на Херсонщині у районі Каховської ГЕС отримали "ленд-ліз" від окупантів. виноградниках, тікаючи, окупанти покидали справну техніку, повні бензовози.

Вас також можуть зацікавити новини: