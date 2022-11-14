За попередніми даними, подружжя вбили у серпні 2022 року.

У смт Архангельське Херсонської області правоохоронці виявили тіла подружжя фермерів, яких вбили російські окупанти.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, за попередніми даними, подружжя вбили у серпні 2022 року під час окупації смт Архангельське Високопільської територіальної громади. Людей позбавили життя у їхньому погребі на території домоволодіння.

"Під час проведення правоохоронцями слідчо-оперативних заходів виявлено місце захоронення тіл двох загиблих – чоловіка та жінки. При поверховому огляді тіл встановлено ушкодження черепів. Наразі їх направлено для проведення судово-медичної експертизи", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Звільнення Херсонщини

11 листопада українські військові зайшли в Херсон, який перебував під російською окупацією від початку повномасштабного вторгнення. Крім того, звільнили всі населені пункти на правому березі Дніпра.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що операція зі звільнення Херсона від російських окупантів тривала з початку вересня.

Президент Володимир Зеленський 14 листопада 2022 року відвідав деокупований Херсон. Він наголосив, що Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту, та продовжить звільняти території, які окупував агресор.

Вас також можуть зацікавити новини: