Супротивники в регіоні залишили після себе багато мін та розтяжок, попередили в Офісі президента.

У Херсонській області автомобіль з родиною наїхав на міну і підірвався, унаслідок чого постраждали четверо осіб, серед яких 11-річна дитина.

Сьогодні зафіксовано наїзд легкового автомобіля на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ, машина підірвалася, про це повідомили в Офісі президента.

В ОП підкреслив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок. Тож українців просять бути обережними і утримуватися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені саперами.

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Ситуація на звільнених територіях Херсонської області - найважливіша інформація

9 листопада стало відомо, що супротивник вирішив виводити свої війська з правобережної частини Херсонської області на лівобережну.

10 листопада повідомлялося, що в регіоні з 1 жовтня від ворогів звільнили понад тисячу квадратних кілометрів території. 11 числа наші спецпризначенці зайшли в Херсон. Це місто ще у перші дні окупації потрапило під контроль загарбників.

Супротивники перед відступом замінували багато об'єктів, почалося розмінування.

13 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення робіт з розмінування у Херсонській області загинув сапер, а ще четверо - отримали поранення.

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