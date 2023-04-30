Крім того, Буданов прокоментував майбутній контрнаступ ЗСУ. Він наголосив на важливості операції, основна мета якої - звільнення всіх українських територій.

Кожен, хто здійснив воєнні злочини чи злочини проти людяності в Україні, в тому числі дуже кричущі, наприклад, групове зґвалтування чи вбивство цивільних і дітей, буде знайдений та знищений у будь-якій частині світу.

Про це в інтерв'ю американського телеканалу PBS сказав начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов. Він додав, що для цього в України достатньо власних сил і засобів.

Крім того, Буданов прокоментував майбутній контрнаступ ЗСУ. Він наголосив на важливому значенні контрнаступальної операції, основна мета якої - звільнення всіх українських територій.

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Водночас керівник української воєнної розвідки погодився з оцінками офіційних осіб США, які сподіваються, що Україна, щонайменше, зможе поліпшити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження воєнної логістики росіян на території окупованого Криму і Донбасу.

Також начальник ГУР прокоментував дії керівництва російських окупантів в Україні. За його словами, росіяни хочуть взяти під контроль численні російські воєнізовані угруповання. За словами Буданова, нова структура, яку намагається створити РФ, матиме на меті поставити так звані ПВК під управління російського генштабу.

"Росіяни прагнуть створити певну головну організацію, яка буде керувати та командувати всіма цими парамілітарними формуваннями, тому що, очевидно, зараз серед них немає єдності", - висловив думку Буданов.

Він додав, що за його підрахунками, РФ здатна щомісячно мобілізувати від 20 до 22 тис. солдатів.

Український контрнаступ

Дані про підготовку контрнаступу з'явилисяще в кінці минулого року. З тих пір не вщухає оприлюднення прогнозів щодо напрямку і дати його початку. Потім у Міноборони попросили трохи тиші навколо цієї теми.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ готуються до контрнаступу, а особисто він вірить, що операція буде успішною.

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