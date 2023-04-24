Ними було знешкоджено щонайменше 24 противника.

У Бахмуті українські прикордонники влаштували російським окупантам "запальний вікенд".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Державної прикордонної служби України. У ДПСУ зауважили, що попри надскладну ситуацію, українські захисники продовжують на ближніх дистанціях ліквідовувати штурмовиків країни-агресора.

"Протягом суботи-неділі прикордонники вступали в бій з російськими нападниками тричі. Всі спроби прориву оборони бійці Держприкордонслужби стримали. Вогнем зі стрілецької зброї та мінометів знешкоджено щонайменше 24 противника: 10 окупантів ліквідовано, ще 14 - поранено", - йдеться у повідомленні.

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Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 24 квітня, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за минулу добу українські військові знищили ще 660 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 серед особового складу орієнтовно становлять близько 187 тис. 80 осіб.

За даними Генштабу, основні зусилля противник продовжує зосереджувати на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - за минулу добу тут відбито близько 60 атак російських окупантів.

За словами військових, ділянки, що ворог добуває страшними втратами в Бахмуті, Збройні сили України відбивають за один день.

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