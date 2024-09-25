Адміністрація президента Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, аби мати змогу використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня.

Сполучені Штати Америки планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів. Це має статися у четвер, 26 вересня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, пише Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

"Адміністрація президента Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 мільярда доларів військової допомоги Україні до 30 вересня – кінця федерального фінансового року, коли закінчується термін дії повноважень", – йдеться у повідомленні.

Друге оголошення стосуватиметься допомоги на суму 2,4 млрд доларів в рамках програми "Ініціатива сприяння безпеці України", додало агентство. Ця програма дозволяє адміністрації США купувати зброю для України у компаній, а не вилучати її з американських запасів озброєння.

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Допомога від США: ви могли це пропустити

Видання "Голос Америки" писало, що в середу, 25 вересня, США мають оголосити про виділення Україні військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів.

За інформацією джерел видання, до нового пакету можуть увійти боєприпаси класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, а також – боєприпаси для HIMARS, патрульні катери та броньовані машини, а також 155-мм і 105-мм снаряди, ракети до комплексів TOW, заявив один із чиновників.

При цьому цей перелік ще може змінитися, наголошувалося в матеріалі.

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