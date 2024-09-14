Це дозволить Білому дому і надалі надсилати Україні військову допомогу невеликими партіями кілька разів на місяць.

Білий дім звернулася до Конгресу з проханням підтримати продовження президентських повноважень для надсилання зброї в Україну до 2025 року. Це дозволить отримати приблизно 5,8 мільярда доларів після 30 вересня (завершення фінансового року) для нашої країни.

Як повідомив The Hill генерал-майор Пет Райдер, прес-секретар Пентагону, у них закінчуються гроші, оскільки підійшов кінцевий термін використання. Зазначається, що Адміністрація Байдена використала повноваження щодо скорочення, щоб швидко доставити зброю в Україну безпосередньо через запаси Міністерства оборони. Кошти, виділені Конгресом, стосуються оцінки військового обладнання, переданого Україні, і доларів, використаних для заповнення поставок США.

Цей захід дозволяє Пентагону відправляти стару військову техніку та поповнювати запаси новішою. При цьому допомога часто надається партіями в сотні мільйонів доларів, щоб уникнути спустошення складів американської армії та врахувати час для заповнення.

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Раніше цього місяця держсекретар Ентоні Блінкен оголосив про надання військової допомоги в розмірі 250 мільйонів доларів за рахунок використання повноважень. У цей пакет увійшли ракети протиповітряної оборони та підтримки, боєприпаси для ракетних систем і артилерії, протитанкова зброя, бойові машини піхоти Bradley та інша бронетехніка.

Рішення Конгресу продовжити терміни дозволить Білому дому і надалі надсилати Україні військову допомогу невеликими партіями кілька разів на місяць.

У Конгресі сказали The Hill, що за відсутності продовження адміністрація Байдена могла б оголосити, що надає Україні 5,8 мільярда доларів військової допомоги до 1 жовтня, а потім використати решту року, щоб відправити озброєння, але це менш привабливий варіант.

Крім того, можуть виникнути певні юридичні проблеми з розподілом 5,8 мільярда доларів США, а юристи стурбовані тим, що може не бути повноважень дозволяти передачу боєприпасів, яких зараз немає на складі або вважаються надлишковими.

Допомога для України від США

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Штати оголосили про надання Україні додаткової допомоги, яка має задовольнити її критичні потреби у сфері безпеки та оборони. Це був вже 65-й транш обладнання з серпня 2021 року.

Згодом Блінкен оголосив про три пакети допомоги на сотні мільйонів доларів для України.

Однак нещодавно Associated Press заявило, що майже 6 млрд доларів допомоги опинились під загрозою. Для надання допомоги Україні зараз доступно трохи більше ніж 4 млрд доларів у вигляді довгострокового фінансування. Термін його дії спливає 30 вересня 2025 року. Ці кошти використовуються для оплати контрактів на постачання довгострокову поставку зброї.

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