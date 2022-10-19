Грецькі БМП-1 вже скоро надійдуть до українських військових.

Греція почала передачу Україні БМП-1 в рамках кругового обміну військовою технікою між Грецією, Німеччиною та Україною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної з очільником МЗС Греції Нікосом Дендіасом прес-конференції в Києві.

"Ми особливо цінуємо озброєння, яке Греція передає Україні для того, щоб ми могли захищати нашу землю. І дуже важливо, що вже розпочалося довгоочікуване відвантаження з Греції броньованих машин піхоти БМП-1 для України. Вже скоро вони прибудуть до нашого війська і миттєво посилять боєздатність і обороноздатність нашої країни", – зазначив Кулеба.

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Голова українського МЗС наголосив, що Україна дуже вдячна Греції за надану допомогу.

Кулеба також порушив питання продовження співпраці з Грецією у цій сфері і наголосив, що пріоритетом зараз є посилення протиповітряної оборони України.

"Греція знає наш запит і буде його опрацьовувати", – додав він.

Круговий обмін технікою між Україною, Німеччиною та Грецією

Країни почали готувати круговий обмін військовою технікою в середині вересня. Передбачається, що Німеччина передасть Греції 40 БМП Marder, а та віддасть Україні 40 одиниць радянських БМП-1.

18 жовтня 2022 року стало відомо, що Німеччина відправила до Греції першу партію бойових машин піхоти Marder з шести одиниць техніки. Чотирнадцять наступних БМП мають вирушити туди до 21 жовтня.

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