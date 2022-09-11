Прем'єр наголосив, що підтримка України не здійснюватиметься тоді, коли це шкодитиме обороноздатності самій Греції.

Грецька влада не має наміру передавати Україні для оборони від російських загарбників зенітно-ракетні комплекси С-300.

Про це заявив прем’єр країни Кіріакос Міцотакіс.

На прес-конференції журналісти запитали у глави уряду, чи збирається країна готувати для відправки Україні ЗРК С-300. Той відповів категоричним "ні".

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Міцотакіс наголосив, що підтримка України не здійснюватиметься тоді, коли це шкодитиме обороноздатності самій Греції.

Потім він послався на угоду з Німеччиною щодо поставок Україні старих грецьких бронемашин типу БМП-1 в обмін на німецькі Marder1A3, заявивши, що переговори все ще тривають.

Довідка УНІАН. Комплекси С-300 призначені для оборони великих промислових і адміністративних об’єктів, військових баз та пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу противника.

ЗРК здатний збивати балістичні та аеродинамічні цілі.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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