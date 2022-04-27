Президент Болгарії Румен Радев категорично проти поставок зброї Україні, так як це означає "пряме залучення в конфлікт". Він також заявив, що немає необхідності у візиті до Києва.
Висловлювання президента опублікувало болгарське видання BGNES.
"Категоричне "ні" наданню військової допомоги Україні, адже це означає крок до прямого залучення Болгарії в цей конфлікт. Заклики до миру зникають, а на зміну їм приходить все більш жорстка риторика і заклики до перемоги. Якщо перемога означає самознищення і економічну ліквідацію Європи, то ми швидко рухаємося в цьому напрямку", — заявив Радев.
За словами президента, Болгарія повинна прикладати всі зусилля для якнайшвидшого досягнення миру і припинення "конфлікту". Слово "війна" Радев у своїх коментарях не використовував.
"Затягування конфлікту матиме катастрофічні наслідки у багатьох відношеннях. Суверенна болгарська позиція виробляється в Софії, а не в Києві, і я не думаю, що є необхідність у візиті туди", — підсумував Радев.
Останнє висловлювання президента може стосуватися поїздки прем'єр-міністра Болгарії Кирила Петкова в Україну. Згідно із заявами ЗМІ, він вирушив до Києва разом з делегацією, щоб обговорити військову допомогу нашій державі.
Нагадаємо, раніше Росія припинила відправку газу в Болгарію. Причиною стала відмова оплачувати поставки в рублях, що стало б порушенням санкцій ЄС проти РФ.
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