Португальська сторона підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському Союзі.

Португалія ухвалила рішення приєднатись до міжнародних зусиль з навчатання українських пілотів і механіків на західних бойових літаках.

Як повідомляє прес-служба МЗС України, під час візиту до Лісабона міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із міністром закордонних справ Жоау Гомешем Кравіньо та міністеркою оборони Еленою Каррейраш.

Зокрема, глава української дипломатії детально розповів португальським партнерам про ситуацію на фронті та окреслив військові потреби України для ефективної оборони та контрнаступальних операцій.

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"Португалія продемонструвала лідерство, долучившись до танкової коаліції. Враховуючи інтенсифікацію російських ракетних обстрілів українських міст і сіл, критично важливо, аби Україна мала спроможність скинути Росію з українського неба", — наголосив міністр.

У цьому звʼязку Кулеба висловив вдячність уряду Португалії за рішення приєднатися до авіаційної коаліції шляхом тренування українських пілотів та механіків на бойових літаках західного типу.

Крім того, португальська сторона підтвердила готовність надалі підтримувати Україну на її шляху до членства в Європейському Союзі.

При цьому, глави МЗС України та Португалії скоординували позиції в контексті підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі. Кулеба підкреслив важливість ухвалення лідерами Альянсу політичного рішення про визначення алгоритму вступу України в НАТО.

Міністри також обговорили притягнення Росії та її керівництва до відповідальності за злочини проти України, зокрема створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Також Кулеба приділив окрему увагу Формулі миру Президента Володимира Зеленського як шляху до встановлення справедливого та довготривалого миру в Україні, розширення кола її підтримки, зокрема за рахунок приєднання країн Глобального Півдня.

Західні літаки для України - деталі

Сьогодні США дали добро на навчання українських пілотів на літаках F-16. Президент України Володимир Зеленський назвав це історичним рішенням.

Зокрема, США разом із союзниками планують надати Україні винищувачі F-16, але це станеться вже після українського контрнаступу. Остаточне рішення буде ухвалено протягом декількох місяців.

Раніше в повітряних силах ЗСУ заявляли, що українським пілотам потрібно менше півроку, щоб освоїти американські винищувачі.