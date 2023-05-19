Офіційно рішення можуть оголосити в найближчі місяці.

США разом із союзниками планують надати Україні винищувачі F-16, але це станеться вже після українського контрнаступу. Остаточне рішення буде ухвалено протягом декількох місяців. Про це високопосадовець з адміністрації Джо Байдена розповів виданню NBC News на умовах анонімності.

Хто виступить постачальником - самі США або хтось із союзників - поки не вирішено. Також залишаються неясними і строки поставки. Зрозуміло лише те, що літаки ніяк не встигнуть до початку контрнаступу.

"У найближчі місяці США і їхні союзники вирішать, коли насправді надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть", — розповів чиновник.

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За його словами, українські пілоти можуть приступити до навчання на F-16 вже в найближчі тижні. Навчання проходитиме десь в Європі і займе кілька місяців.

Питання поставки F-16 Україні

Україна домагається поставки західних винищувачів протягом вже багатьох місяців. Київ наполягає на передачі саме F-16, як найбільш універсального літака, придатного для українського театру війни.

Країни-партнери всіляко відмовляються передавати Україні літаки західного зразка, вигадуючи різні відмовки. Тому Київ пішов на хитрість і зараз домагається почати хоча б навчання пілотів – ще до ухвалення рішення щодо самих літаків.

Сьогодні США, нарешті, дали добро на навчання українських пілотів на літаках F-16. Зеленський назвав це історичним рішенням. Раніше в повітряних силах ЗСУ заявляли, що українським пілотам потрібно менше півроку, щоб освоїти американські винищувачі.

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