Перший транш британських танків стане радше символічним жестом.

Уряд Британії в понеділок оголосить про передачу Україні важких танків власного виробництва, пише The Guardian, посилаючись на джерела в Україні.

Лондон, за словами співрозмовника, погодився відправити Києву близько 10 танків Challenger 2 вже найближчим часом.

Зауважується, що перший транш британських танків стане радше символічним жестом і першим випадком відправки для ЗСУ важкої західної бронетехніки.

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Київ сподівається, що це прокладе шлях і для Німеччини. В Європі на озброєнні армій 13 країн знаходиться понад 2000 Leopard 2, але відповідно до договорів купівлі-продажу потрібна згода Берліна, перш ніж будь-який комплект німецького виробництва може бути реекспортований в Україну.

Німецькі джерела повідомляють, що це рішення викликало неоднозначну реакцію в урядових колах, але що може допомогти канцлеру Олафу Шольцу, так це "інші союзні країни, які ухвалюють аналогічні рішення" про постачання танків.

Передача Україні танків Leopard - що відомо

Президент Польщі Анджей Дуда заявив у середу під час візиту до Львова, що рота танків Leopard "буде передана в рамках формування коаліції". Але він додав, що хотів би, щоб такий крок став частиною ширшої серії оголошень, додавши: "Ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція".

У четвер міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що рішення про відправку Leopard ухвалено не було, але допустила таку допомогу. Того ж дня інші міністри заявили, що Німеччина повинна принаймні дозволити таким країнам, як Польща, реекспортувати частину своїх запасів.

Роберт Хабек, віце-канцлер Німеччини та міністр економіки, відповідальний за контроль над озброєннями, сказав: "Існує різниця між ухваленням рішення для себе та запобіганням рішенням інших".

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