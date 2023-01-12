У німецькому уряді кажуть, що їм потрібно пристосовуватися до поточної ситуації.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила про необхідність враховувати той факт, що європейські країни почали постачати Україні танки. Слова міністра наводить німецьке видання Bild.

За словами Ламбрехт, зараз німецький уряд ще не ухвалив рішення про постачання танків Leopard в Україну. При цьому вона натякнула, що рішення все ж може бути ухвалено.

"У той час, в який ми живемо, нам варто завжди пристосовуватися до відповідної ситуації", – заявила Ламбрехт, коментуючи питання постачання танків Україні.

Відео дня

Поставки танків Leopard в Україну

Попри неодноразові запити України, німецький уряд відмовляється постачати Україні свої танки, посилаючись на необхідність узгодити такі поставки з союзниками.

Напередодні президент Польщі повідомив, що його країна передасть Україні роту німецьких танків Leopard з власних запасів. Це буде перший випадок постачання сучасних західних танків Україні.

Віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що Берлін не повинен перешкоджати іншим країнам, якщо вони вирішать передати Україні свої танки, вироблені в Німеччині.

Вас також можуть зацікавити новини: