Він переконаний, що Україна отримає всю необхідну зброю.

Україна отримає танки від Польщі і Великобританії, це практично вирішене питання.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі журналісту "Голос Америки" Михайлу Комадовському, повідомив він у мікроблозі Twitter.

"Це безсумнівно. Вже прийняті рішення по суті. Ще не прийнято рішення про кількість. Очевидно, що логіка війни веде до того, що ми отримаємо всю необхідну зброю", - цитує Подоляка журналіст.

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Танки для України

Як повідомляв УНІАН, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда прибув до Львова. В ході візиту він заявив, що Польща передасть Україні роту танків Leopard.

Як відомо, цю поставку повинен схвалити Берлін. Віце-канцлер Роберт Хабек заявив, що Німеччина не повинна перешкоджати поставкам танків Leopard з інших країн.

Також відомо, що уряд Великобританії планує передати Україні бойові танки Challenger 2. За даними Sky News, мова йде про 12 бойових танках.

Нагадаємо, що Україна давно очікує танки Leopard від Німеччини. Нещодавно канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина "не піде на це одна".

У Фінляндії також заявляли, що можуть відправити Leopard 2 в Україну, але тільки після того, як подібні рішення приймуть інші країни.

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