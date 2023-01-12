Заступник Шольца вважає, що позиція Берліна не повинна стати перешкодою для інших країн.

Німеччина не повинна перешкоджати поставкам в Україну танків "Леопард" з третіх країн, зокрема з Польщі. Про це заявив віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, якого цитує Die Welt.

Він зазначив, що можливість поставки "Леопардів" з Польщі в Україну залежить зокрема від позиції Німеччини, яка раніше ці танки продала полякам. На думку Хабека, зараз офіційний Берлін не повинен перешкоджати цій поставці.

"Існує різниця між ухваленням рішення для себе та запобіганням ухваленню рішення іншими. Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення на підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина", — заявив віце-канцлер.

Відео дня

Поставки танків Leopard в Україну

За словами українського посла у Німеччині, Київ запитував у Берліна танки Leopard з перших днів повномасштабного вторгнення Росії поряд з іншою зброєю. Більшість найменувань з того початкового списку вже поставляється в Україну.

Уряд Німеччини досі відмовлявся поставляти саме танки, посилаючись на те, що такий крок потрібно робити узгоджено з іншими союзниками. Однак відомо, що союзники вже давно вмовляють Шольца зняти заперечення щодо поставок танків Україні.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що його країна передасть Україні роту "Леопардів" з власних запасів. У теорії Німеччина, як виробник цих танків, повинна дати дозвіл на їх передачу Україні, але у Берліні заявили, що ніхто у них такого дозволу не запитував.

Вас також можуть зацікавити новини: