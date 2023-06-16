Очікується, що вартість контракту становитиме кілька мільярдів євро.

Концерн Rheinmetall хоче укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро, щоб вже у липні поставити в Україну перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Reuters. Зазначається, що німецький концерн запустив виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.

"Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів", - сказав Паппергер.

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Як відомо, Rheinmetall є одним з найбільших у світі виробників артилерійських гармат і танкових снарядів. Очікується, що вартість контракту між концерном та німецькою владою становитиме кілька мільярдів євро і про нього оголосять у найближчі шість тижнів.

"Це безперечно буде наш найкращий рік з точки зору прийому замовлень", - сказав Паппергер, додавши, що очікує також угоди з постачання транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.

Крім того, гендиректор Rheinmetall підтвердив план компанії збільшити виробництво до 600 тисяч снарядів у 2024 році з 450 тисяч.

"Ми виробляємо артилерійські снаряди майже на повну потужність, тому що попит є, міжнародний попит дуже високий. Ми розраховуємо вийти на повну потужність наступного року" , - додав він.

За словами Паппергера, концерн готовий до можливого переходу країн-членів НАТО до загальних стандартів у виробництві артилерійських та інших снарядів, якщо про це домовляться міністри. Це значно б полегшило потік постачання боєприпасів та знизить ціни.

Боєприпаси для України

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 червня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2,1 мільярда доларів. До нього увійшли, зокрема, боєприпаси до протиракетних комплексів Patriot, 105-мм і 203-мм снаряди.

Днями США заявили про додатковий пакет допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм, а також додаткові боєприпаси для NASAMS та HIMARS.

У ЄС також анонсували, що потік боєприпасів в Україну має збільшитися найближчим часом.

За даними Financial Times, що ЗСУ щодня здійснюють понад 5 тисяч артвистрілів, що дорівнює річному запасу артилерійських снарядів країни Європи.

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