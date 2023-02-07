Країни Заходу мають намір об'єднати зусилля з поповнення власних арсеналів. Деякі це вже роблять.

ЗСУ щодня роблять понад 5 тисяч артвистрілів, що дорівнює річному замовленню невеликої європейської країни в мирний час, розповів Financial Times виконавчий директор норвезької збройової компанії Nammo Мортен Брандтзег.

Такі темпи ускладнюють поповнення арсеналів самих країн, які допомагають Україні вже наявною зброєю.

За словами Брандтзега, деякі компоненти користуються таким високим попитом, що час їхньої доставки збільшився з місяців до років.

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Це призвело до пошуку вихідних матеріалів - від хімічних речовин для вибухових речовин до металів та пластмас для запобіжників та артилерійських гільз. Більшість компаній збільшила виробничі зміни напередодні очікуваних замовлень від національних урядів і наймає більше людей.

Разом з тим найбільший оборонний підрядник Німеччини Rheinmetall будує новий завод з виробництва вибухових речовин в Угорщині для розв'язання проблеми дефіциту. Вибухівка, вироблена на новому заводі, буде використовуватися в тому числі для артилерійських, танкових і мінометних боєприпасів. Компанія також відновила виведені з експлуатації боєприпаси та "придбала великі запаси важливих матеріалів".

Проблема, за словами виконавчого директора британської компанії Denroy Кевіна Макнамі, полягає "не стільки у наших можливостях, скільки в тому, що терміни виготовлення деяких матеріалів дуже великі - для деяких спеціалізованих матеріалів це може становити шість місяців".

Повідомляться, що поспіх з переозброєнням і перспектива війни, "яка триватиме якийсь час", викликали суперечки про необхідність об'єднання закупівель в ЄС, попри його окремі промислові бази.

Країни також розглядають можливість подальшої співпраці. Наприклад, Франція в січні оголосила, що буде працювати з Австралією над спільним виробництвом і відправкою в Україну декількох тисяч 155-мм артилерійських снарядів.

В Євросоюзі цим займається створене ще в 2004 році Європейське оборонне агентство. Однак для прогресу знадобиться час.

Війна в Україні - дефіцит зброї в обох сторін

За даними української розвідки, до березня у Росії виникне критична ситуація з озброєнням.

Деякі військові ЗСУ повідомляють, що на окремих ділянках фронту ворог вже почав заощаджувати боєприпаси. Разом з тим, це не заважає окупантам продовжувати терриризировать щоденними обстрілами цивільних на півдні країни.

Експерти не приховують, що і Україна потребує поповнення запасів. Саме відсутність гарантій з боку країн Заходу передати нове озброєння замість знищеного в ході боїв з РФ сповільнило контрнаступ в Херсонській області, давши ворогові "перепочинок" і шанс перехопити ініціативу на фронті.

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