Потік боєприпасів в Україну має збільшитися найближчим часом.

Таку заяву зробив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі, пише CNN. "Поставлено більше тисячі ракет. Кількість боєприпасів зростає, і найближчими днями має зростати швидше", - сказав Боррель.

На даний момент вже надана військова підтримка на суму близько 14 мільярдів доларів, і ЄС продовжує виконувати свою обіцянку про постачання 1 мільйона патронів, додав представник ЄС.

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Зараз завершується підготовка другого траншу в розмірі 1 мільярда доларів на закупівлю боєприпасів в країнах ЄС. "Були деякі розбіжності, але робота триває. Ми не чекаємо, поки буде готовий юридичний документ, щоб почати працювати", - зазначив Боррель.

Він переконаний, що війна має закінчитися справедливим миром, проте до цього Європейський Союз продовжить підтримувати оборону України. Також вони хочуть домогтися посилення ефекту міжнародних санкцій проти Росії.

Боєприпаси для України: що відомо

Раніше Financial Times повідомляла, що ЗСУ щодня здійснюють понад 5 тисяч артвистрілів, що дорівнює річному запасу артилерійських снарядів країни Європи.

У березні стало відомо, що країни ЄС розглядають можливість закупівлі боєприпасів для української армії в інших країнах.

Пізніше глави Міноборони країн Євросоюзу погодили поставки Україні мільйона снарядів калібру 155 мм протягом року.

За даними Politico, між Польщею і Францією вже стався конлфікт під час обговорення того, скільки грошей будете виділено європейським компаніям, а скільки - іншим.

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