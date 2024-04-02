Потужність враженого заводу становить близько 340 тисяч барелів нафти на день.

Внаслідок атаки безпілотника на нафтопереробний завод "Танеко" в Татарстані було пошкоджено установку, яка переробляє близько 155 000 барелів сирої нафти на день. Але пошкодження виявилися незначними, розповіли джерела агентства Reuters.

Зазначається, що після удару безпілотника на заводі спалахнула пожежа, але її вдалося швидко приборкати – протягом 20 хвилин. Безпілотник влучив в установку, яка відповідає приблизно за половину загальної потужності заводу, який своєю чергою становить близько 6,2% переробних потужностей Росії.

"Джерело в галузі, яке говорило з Reuters на умовах анонімності, повідомило, що пошкодження установки не було критичним", – пише агентство.

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Це узгоджується із заявою мера міста Нижньокамськ, де знаходиться завод, який запевнив, що серйозних руйнувань немає, і що технологічний процес на підприємстві не було порушено.

Атака безпілотників в Татарстані

Як писав УНІАН, вранці 2 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод та завод з виготовлення дронів "Шахед" в Татарстані. Пізніше джерела повідомили, що за цими атаками стоять СБУ та ГУР.

За інформацією джерела Reuters у Києві, завод безпілотників зазнав "значної шкоди" внаслідок цієї атаки. Примітним також є той факт, що ця атака стала рекордною за відстанню, яку пройшли безпілотники – понад 1300 км від кордонів України.

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