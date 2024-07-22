У Lockheed Martin вважають, що F-16 ще рано списувати.

Американські винищувачі F-16 залишаться актуальними ще багато десятиліть. Літаки постійно модернізують і оснащують новітніми технологіями.

Видання Newsweek пише, що, за даними Lockheed Martin, за півстоліття виробили 4600 F-16. За ці десятиліття винищувач пройшов кілька хвиль модернізацій, і остання версія - Block 70/72 - скоро з'явиться в Словаччині. Зміни переважно внутрішні. За словами О. Дж. Санчеса, віце-президента і генерального менеджера інтегрованої групи винищувачів в аерокосмічному та оборонному гіганті Lockheed Martin, базова конструкція здебільшого залишилася незмінною, але всередині є "величезні відмінності".

Нові F-16 оснащені системою автоматичного запобігання зіткненням із землею, яка бере на себе управління, якщо пілот відволікається або непритомніє, і новішими радарами.

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"Ми змогли адаптувати внутрішнє обладнання та програмне забезпечення таким чином, щоб залишатися актуальними", - сказав Санчес.

Оскільки ще належить побудувати щонайменше 128 літаків F-16, "Бойовий сокіл" протистоятиме п'ятому поколінню F-35 - стелс-винищувачу, також розробленому компанією Lockheed Martin.

"F-16 і F-35 - це вершина авіації", - заявив Кріс Нейшнз, пілот-випробувач F-16, який працює в компанії Lockheed Martin. "Ви не можете помилитися ні з одним із них".

Новітні F-16 будуть оснащені тим самим радаром, що і F-35, а програмне забезпечення для стелс-винищувача часто може бути сумісним з F-16.

За словами Нейшнса, попит на F-16, як і раніше, великий: очікується, що ці винищувачі залишаться на озброєнні до 2060-х років.

Однією з країн, які потребують більше F-16, є Україна. Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язалися надати Києву винищувачі, які стануть значною модернізацією для ВПС України.

F-16 для України - остання новина

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що цього літа F-16 виробництва Lockheed Martin літатимуть у небі України - це кульмінація тривалого процесу, що передбачає навчання в США і в Європі, а також передачу літаків від Бельгії, Данії, Нідерландів і Норвегії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що обіцяні країнами Заходу винищувачі F-16 поки не прибули в Україну.

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