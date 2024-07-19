За словами президента, "минуло 18 місяців, а літаки до нас так і не дійшли".

Обіцяні країнами Заходу винищувачі F-16 наразі не прибули в Україну. Про це в інтерв'ю ВВС повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Київ сподівався, що військові зусилля будуть посилені прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа.

"Минуло 18 місяців, а літаки до нас так і не дійшли", - кнстатував Зеленський. Відео дня

При цьому він подякував за те, що вже передано Україні, але підкреслив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям протистояти домінуванню Росії в повітрі і "розблокувати небо".

Передача Україні винищувачів F-16 - останні новини

Україна отримає літаки F-16 від Нідерландів найближчим часом. Про це заявив міністр оборони ціжєї країни Рубен Брекельманс.

За його словами, українські пілоти дуже швидко навчаються та роблять дивовижну роботу. При цьому всі процеси передачі озброєнь мають відбуватися безпечним і надійним способом.

Брекельманс вважає, що винищувачі важливі для оборони та захисту, а на першому етапі протиповітряна оборона буде найважливішим способом використання F-16. І, можливо, згодом їх можна буде використовувати і для інших маневрів.

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