З компаніями, які дадуть відповідь на запит Міноборони Британії, зв'яжуться з 5 червня.

Група європейських країн на чолі з Британією, шукає компанії, які можуть забезпечити поставку Україні ракет дальністю до 300 км, повідомляє Reuters.

Заклик до зацікавлених у замовленні компаній дати якнайшвидшу відповідь був включений у повідомлення, опубліковане минулого тижня Міжнародним фондом для України - групою країн, що включає Британію, Норвегію, Нідерланди, Данію і Швецію, - створеного для відправки зброї Києву.

Міністерство оборони Британії, яке керує фондом, попросило компанії зв'язатися з ним, якщо ті зможуть надати ракети, які можна запускати з землі, моря або повітря, з корисним навантаженням від 20 до 490 кг.

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Повідомлення також містило інші бажані вимоги, зокрема "низьку ймовірність перехоплення", "можливість планування місії" та "методи проникнення ППО для підвищення ймовірності успішного удару". Також йшлося, що з компаніями, які дадуть відповідь, зв'яжуться з 5 червня.

Втім, остаточне рішення про відправку ракет з такими можливостями для України ще не ухвалено.

Далекобійні ракети для ЗСУ - головне

Напередодні про зацікавленість Лондона в покупці для України далекобійних ракет до 300 км писав The Washigton Post. Інші характеристики запитуваних ракет в матеріалі не уточнювали.

Самі журналісти припускають, що мова, швидше за все, буде йти про ракети Storm Shadow. Їх можна буде встановлювати на українські радянські винищувачі і таким чином досягати території Росії.

Україна вже давно просила союзників поставити далекобійні засоби ураження для звільнення Криму і ударів по військових об'єктах в самій Росії. Вашингтон же у відповідь зауважував, що застосування таких видів озброєння може призвести до нової ескалації бойових дій.

Також останнім часом помітно почастішали розмови про передачу Україні F-16, після того, як сили ППО показали майстерність у застосуванні передових Patriot у боротьбі з російськими балістичними ракетами.

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