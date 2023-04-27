Глава міністерства Дмитро Кулеба наголосив, що Захід дарма вважає це питання "червоною лінією" для Росії.

Надання Україні винищувачів F-16 не призведе до ескалації, а дозволить стримувати Росію, і це доводить раніше передане союзниками нашій країні озброєння для захисту. Тоді партнери також казали, що це може спровокувати агресора.

Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter, вкотре пояснивши партнерам, чому для ЗСУ так важливо мати на озброєнні цих бойових "птахів".

"Види зброї, які, як нам казали, "спровокують Росію до ескалації", якщо вони будуть поставлені в Україну, не зробили цього: артилерія, РСЗВ, протиповітряна оборона, танки, ракети великої дальності. F-16 також не зроблять цього. Надання Україні F-16 стримає Росію, а не "спровокує" її. Час зробити цей крок", - написав Кулеба.

МЗС розгорнуло дипломатичне поле бою за винищувачі F-16

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Кулеба, виступаючи на Раді міністрів закордонних справ ЄС, заявив, що надання Україні сучасної бойової авіації стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку європейського континенту і має бути ухвалене якнайшвидше.

Кулеба зазначив, що країни Європейського Союзу здатні відіграти провідну роль в ухваленні рішення про надання Україні сучасної бойової авіації та продемонструвати таким чином своє стратегічне лідерство.

Україна продовжує закликати країни передати ЗСУ сучасні винищувачі для досягнення переваги в небі. Однак наразі США і союзники зосереджені на постачанні інших видів озброєння, в тому числі танків, відзначав глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками 11-го "Рамштайну".

Численні експерти і військові підтверджують, що без повітряної підтримки йти в контрнаступ Україні буде дуже важко.

Також зростають випадки скидів на прифронтові міста і села авіабомб, які дуже важко збивати з зенітних установок.

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