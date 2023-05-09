Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що російське вторгнення поставило на карту західні цінності, тому Україні потрібно допомогти.

Уряд Нідерландів розглядає можливість передачі Україні разом зі своїми європейськими партнерами винищувачів F-16. Про це повідомляє Reuters.

"Ми активно обговорюємо з Данією, Великобританією, деякими іншими сторонами в Європі, а також з США F-16", - сказав прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Однак, як повідомляє агентство, спочатку необхідна угода між усіма партнерами, як це було в минулому перед постачанням в Україну гаубиць Panzer і танків Leopard. "Дискусія триває", - резюмував Рютте.

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Він також повідомив, що викладе необхідність захищати Україну у війні з Росією президенту Бразилії, який критично ставиться до озброєння Києва.

"Нам потрібно допомогти Україні вести цю боротьбу", - заявив Рютте. За його словами, питання про підтримку України є "екзистенційним" для Нідерландів, Європи та інших країн, тому що російське вторгнення поставило на карту західні цінності.

Літаки для України - останні новини

Вчора, 8 травня, стало відомо, що Польща передала Україні ще 10 винищувачів МіГ-29. Перше 4 літаки Польща передала Києву ще на початку квітня. Також відомо, що Словаччина передає Україні 13 винищувачів МіГ-29.

3 травня президент Зеленський заявив, що Україна отримає бойові літаки після початку контрнаступу.

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