Йдеться, імовірно, про ракети Storm Shadow, які можна буде встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва.

Велика Британія готується до передачі Україні ракет великої дальності, які здатні вражати ціль на відстані до 300 кілометрів.

Як повідомляє The Washington Post, про це йдеться у повідомленні про закупівлю, опублікованому Фондом підтримки України. У повідомленні Міністерство оборони Великої Британії попросило "висловити зацікавленість" у наданні ударних засобів з дальністю до 300 кілометрів. Учасників фонду закликали дати відповідь протягом трьох днів.

The Washington Post з посиланням на британського чиновника зазначило, що остаточне рішення ще не ухвалене. Також чиновник не уточнив тип, час або кількість озброєння, яке може бути поставлене.

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"Водночас це повідомлення є суттєвим кроком до того, щоб Велика Британія сама постачала такі боєприпаси, а запитувані характеристики та можливості відповідають британським крилатим ракетам Storm Shadow повітряного базування", - зазначає видання.

Зазначається, що Storm Shadow можна буде встановлювати на українські реактивні літаки радянського виробництва та досягати території Росії. При цьому Україна обіцяє Заходу, що утримуватиметься від використання донорської зброї під час таких нападів. Адже побоювання, що Україна буде запускати ракети по цілях у Росії, є основною причиною, чому США неодноразово відхиляли прохання України постачати боєприпаси великої дальності.

Далекобійні ракети для України

Україна давно просить союзників надати ракети більшої дальності, оскільки вони дадуть змогу завдавати ударів далеко за лінією фронту Росії. На фоні запланованого контрнаступу ЗСУ це допоможе розчистити шлях для наземного наступу.

Раніше Демократична партія США закликала президента Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS та винищувачі F-16.

На думку військових експертів, далекобійні ракети можуть кардинально змінити хід війни в Україні.

Воодночас видання Politico зазначало, що США не постачають далекобійні ракети в Україну через те, що американській армії самй їх не вистачає.

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