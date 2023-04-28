Глава МЗС Данії засудив недавні російські ракетні удари по Миколаєву, додавши, що вони тільки зміцнюють рішучість Данії допомогти Україні.

Уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік. Вона передбачає виділення 1 млрд євро.

Про це міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив у Одесі під час спільного брифінгу з колегами із України, Латвії, Естонії, Ісландії, Литви, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

"Основна мета програми - відновлення України. Особливе місце в цій програмі займе реконструкція Миколаєва", - заявив він і додав, що вартість програми становить 1 мільярд євро.

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Расмуссен також засудив нещодавні ракетні удари, здійснені росіянами по Миколаєву, додавши, що це лише зміцнює рішучість Данії допомогти Україні. Голова МЗС зазначив, що поки Україна бореться за свою свободу, його держава підтримуватиме нашу.

Відновлення України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Світового банку, опублікованими в березні, Україні для відновлення буде потрібно не менше 411 мільярдів доларів. Озвучена сума в 2,6 рази перевищує ВВП України за 2022 рік. Вона була отримана в результаті спільної оцінки Світового банку, уряду України, Європейської Комісії та організації Об'єднаних Націй.

Нещодавно стало відомо, що Німеччина виділяє на відновлення України Додаткові 111 мільйонів євро. Кошти підуть, зокрема, на житло для ВПО, а також на ремонт і оснащення дитячих садків, шкіл і лікарень.

Тим часом у Мінфіні Україні заявили, що на термінове відновлення цього року в Україні планується направити 14,1 млрд доларів США.

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