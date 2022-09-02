Зеленський наголосив, що Україна цінує політичну, фінансову, збройну підтримку з боку Данії.

Данія погодилася долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури на Миколаївщині.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив за результатами зустрічі у Києві із міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом.

"Цінуємо політичну, фінансову, збройну підтримку України з боку Данії в цей складний час. А також допомогу нашим людям, які залишили свої домівки через війну. Для нас дуже важливо, що Данія погодилася долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури на Миколаївщині", - зазначив він.

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Зеленський подякував Кофоду за візит, а Данії за все, що ця країна робить для України.

Як повідомляється на сайті глави держави, президент вручив міністру закордонних справ Данії орден "За заслуги" І ступеня, яким його нагороджено указом президента від 23 серпня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України та вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Президент також запросив прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен відвідати Україну з візитом.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Данія відправить 130 інструкторів до Британії для навчання військових ЗСУ.

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