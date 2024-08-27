Президент наголосив на необхідності нарощувати власне виробництво зброї.

Україна розраховує отримати в повному обсязі обіцяні пакети допомоги від західних країн-партнерів. Водночас Київ акцентує увагу на розвитку власного оборонного виробництва і для цього шукає необхідне фінансування. Про це Зеленський сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність", відповідаючи на запитання, якої саме підтримки від Заходу потребує зараз Україна.

"По-перше, розраховуємо, що ми все отримаємо. Рано чи пізно будуть пакети надходити. Просто сьогодні ті порції – вони маленькі, ви бачите, який апетит цієї війни. І дуже хочеться, щоб були збільшені надходження. Ніхто не наполягає на якихось інших. Наприклад, голосування Конгресу і домовленості – там достатньо грошей, щоб ці пакети надходили, і країна наша була сильною. Але воно уповільнено", – сказав глава держави.

За словами Зеленського, іноді затримки допомоги пов’язані з виробництвом: "Одна справа проголосувати, інша справа – що там є, що залишилось. У будь-якому випадку, ми над цим працюємо", – зазначив президент.

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Він зауважив, що з Європою є кілька оборонних ініціатив, зокрема, окрім чеської, є данська, а також "контакти" з Польщею і з іншими країнами: "Ми очікуємо на ці пакети також", – підкреслив Зеленський.

При цьому він наголосив на іншому, за його словами, дуже важливому моменті, в якому Україна почала рухатись вперед: "Але якщо не зможемо тримати цей темп, то Росія буде нас наздоганяти, і будуть проблеми. Це вітчизняне виробництво: дрони, артилерія. Я про системи і про снаряди", – підкреслив президент.

За його словами, зокрема державна програма з виробництва ракет є високовартісною і наразі в бюджеті вже немає на неї грошей: "Уряд все віддав, що могли. І тому, де знаходити ці гроші? Є особисті наші домовленості з "Нордік" і з деякими країнами, балтійськими нашими друзями, які дійсно дають на наше вітчизняне виробництво. Зрозуміло, що після війни це буде ко-продакшн на інші країни. А зараз у нас пріоритет працювати на посилення наших хлопців і дівчат на фронті. Тому я розраховую на ці гроші", – сказав Зеленський.

Він зауважив, що перед урядовцям і всією командою в Офісі президента стоїть завдання шукати фінансування для вітчизняного виробництва: "Шукаємо ці надходження. Вони точно збільшать кількість нашого вітчизняного виробництва. Дронів, як ми говорили на початку року, буде мільйон. А по силам нам зробити 1,5-2 млн. Державні і приватні виробництва спроможні. Але грошей мало дуже", – прокоментував Зеленський.

Зброя для України

Як повідомляв УНІАН, минулого року Володимир Зеленський розповів про виробництво українських ракет під час війни. Він зазначив, що Україна випускала різні ракети і продовжує це робити. Так, налагоджено виробництво "Нептунів", "Стугни", "Корсара". Президент зазначив, що на фронті українські військові потребують колосальну кількість різного озброєння.

У квітні цього року президент України наголосив, що наша країна вже довела, що має новітні технології і може бути потужною в питанні озброєння. Він закликав "оборонку" сприяти новим ідеям та проектам, які здатні продукувати талановиті українці.

Як відомо, в Україні створюються спільні з країнами-партнерами виробництва. Зокрема, нещодавно Норвегія передала Україні технологію виробництва 155-мм снарядів для артилерії.

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