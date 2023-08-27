Зокрема, виробництво протикорабельних крилатих ракет "Нептун", протитанкових ракетних комплексів "Стугна" і "Корсар" триває.

Президент України Володимир Зеленський розповів про виробництво українських ракет під час війни.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю, яке транслювали під час загальнонаціонального телемарафону. "Ми випускали різні ракети і випускаємо. Ми випускаємо Нептуни, Стугни, Корсари. Я не можу сказати, яку кількість Стугн і Корсарів ми випускаємо. Це не в десятки разів більше, ніж до війни. Не в десятки", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що на фронті українські військові потребують колосальну кількість різного озброєння.

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"Їм хочеться ще більше. Але ви навіть не уявляєте, яку кількість ми будуємо. Просто велику, дуже велику", - додав Зеленський.

При цьому, він зазначив, що в Україні почали будувати артилерію, яка відповідає стандартам НАТО.

"Її ніколи не було в Україні і не мало бути. Але ми змогли домовитися і у нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі бою. Це 155-й калібр. У нас тепер вже є виробництво. Виробництво не одної системи, а виробництво системне. Цього поки що мало, дуже мало для фронту, але в рази більше ніж те, що було", - сказав Зеленський.

За словами президента, багато про що треба говорити з міжнародними партнерами для отримання технологічних дозволів.

"Ми будуємо велику кількість дронів. Це абсолютна історія. Усе, що у нас в Україні виробляється. Я усе перевіряю", - сказав Зеленський.

Він додав, що на кожному засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача постійно перевіряються ці питання, і якщо виникають труднощі у виконанні якихось контрактів, то щотижнево "усе підписується і усе замовляється".

Глава держави сказав, що задача полягає у тому, аби усе замовляти для виробництва по максимуму.

Виступ президента

27 серпня 2023 року під час інтерв'ю президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує законодавцям України прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Президент зазначив, що він розуміє, що таке рішення не може діяти постійно у суспільстві, але на воєнний час воно має допомогти.

Окрім того, Зеленський назвав пріоритетний шлях деокупації Криму. Глава держави також відповів, чи варто українським військам переходити російські кордони і воювати на території цієї країни-агресора.

Зеленський також заявив, що розгляд змін до Конституції можливий лише на референдумі. Президент вважає, що наразі не можна фундаментально змінювати Конституцію.

Президент також розповів, чи проведуть в Україні вибори до завершення війни.

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